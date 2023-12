Joseph Pilates wäre 140: Wie ein Bierbrauer zum Körpertrainer wurde

Geboren in Mönchengladbach wanderte der gelernte Bierbrauer Joseph Pilates in den 20er-Jahren nach New York aus und feierte dort mit dem von ihm entwickelten Körpertraining Riesenerfolge. "Körperliche Fitness ist die erste Voraussetzung für Glück", schrieb er später in einem seiner Bücher. Nun wäre Pilates 140 Jahre alt geworden. Seine Methode wird weltweit praktiziert – aber sein Nachlass blieb ungeregelt.