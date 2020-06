In dieser Funktion leitet er auch das gleichnamige Klinische Institut am Kepler-Uniklinikum. Langer war zuletzt als leitender Arzt am Institut für Pathologie der Universität Bern tätig. Zu seinen Schwerpunkten zählt unter anderem die Tumorpathologie. Der 1973 in Regensburg geborene Mediziner ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne.