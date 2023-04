Wie eine Autobahn, die Ausfahrten hat und in immer kleinere Straßen mündet: So kann man sich laut Herzchirurg Andreas Zierer die Körperschlagader vorstellen. Durch die sogenannte Aorta pumpt das Herz sauerstoffreiches Blut in den Körper, wo sich das System immer mehr verästelt und so alle Bereiche versorgt – vom Kopf bis zu den Zehen.