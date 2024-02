Jetzt weist "1450" auch den Weg ins Krankenhaus

Der Ablauf: Bei einem Anruf werden zuerst von geschultem Personal die Dringlichkeit, anschließend die Gesundheitsdaten erfasst.

Bisher wurde nur an Haus- oder Fachärzte weitergeleitet. Wenn jedoch das Krankenhaus die richtige Anlaufstelle ist, weisen die Ansprechpartner von "1450" neuerdings auch gleich den Weg in die Klinik. Daten werden bereits am Telefon erfragt und an die entsprechende Ambulanz weitergeleitet, der Patient weiß sofort, wo er hinmuss. Das Einchecken im Spital verläuft dann schneller und unkomplizierter – einen entsprechenden Code für die Anmeldung erhält der Betroffene per Telefon oder SMS.

Zum Boxenstopp in die Klinik

"Es ist wie bei einem Boxenstopp in der Formel 1. Der Fahrer gibt seinem Team auch vorher Bescheid, dass er kommt und was er braucht. Sobald er in die Box fährt, ist alles vorbereitet", sagt Albert Maringer von der Österreichischen Gesundheitskasse bei einer Pressekonferenz in Linz.

Mit dieser neuen Methode müsse die Krankengeschichte nicht doppelt erzählt werden, sagte Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP). Die Reihung nach medizinischer Dringlichkeit bleibe jedoch aufrecht.

Im Kepler Universitätsklinikum (KUK) und im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern (BHS) in Ried wurde das Projekt in einer Testphase bereits erfolgreich erprobt. Es soll noch in diesem Jahr auf alle oberösterreichischen Spitäler ausgeweitet werden.

"Durch die gezielte Lenkung der Patientenströme können die wertvollen Krankenhausressourcen für jene eingesetzt werden, die es wirklich brauchen", sagen Karl-Heinz Stadlbauer (KUK) und Johann Minihuber (BHS Ried).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben Lena Gattringer