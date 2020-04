Jetzt nicht auf Herz und Hirn vergessen

Für alle Menschen – ob alt oder jung – ist bei Anzeichen, die auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hindeuten, eine schnelle ärztliche Abklärung wichtig. Das Verzögern der Diagnostik und der damit verbundenen richtigen Therapie birgt große gesundheitliche Risiken. Mediziner betonen: Auch in Zeiten von Corona ist in Österreichs Krankenhäusern eine sichere und schnelle Versorgung von Akutfällen gewährleistet.

Was den Herzinfarkt betrifft, konnte seit dem Ausbruch von Covid-19 ein unerwartet hoher Rückgang an Aufnahmen in den Krankenhäusern verzeichnet werden. "Im Verlauf des März 2020 hat sich in Oberösterreich die Zahl der Herzinfarktpatienten um rund 50 Prozent verringert", erklärt Ronald Binder, Kardiologie-Primar am Klinikum Wels-Grieskirchen.

"Die coronabedingte Anordnung, daheim zu bleiben, sowie die Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus halten Betroffene und ihre Angehörigen möglicherweise davon ab, bei Symptomen einen Arzt aufzusuchen oder die Rettung zu rufen", meint Primar Binder. Doch je mehr Zeit bis zur Therapie verstreiche, desto mehr Gewebe des Herzmuskels werde zerstört.

Zeichen des Herzinfarktes

Das sind mögliche Symptome eines Herzinfarktes: starke Schmerzen oder Brennen in der Brust, Engegefühl im Herzbereich, dazu können Übelkeit, Atemnot und Schmerzen im Oberbauch kommen, ebenso Schweißausbrüche, blasse und kalte Haut.

"Nehmen Sie bitte auch die Symptome eines Schlaganfalls unbedingt ernst", sagt Raffi Topakian, Leiter der Abteilung für Neurologie am Klinikum Wels-Grieskirchen. Die Aufnahmen von Schlaganfallpatienten seien in den vergangenen Wochen um zehn bis zu 20 Prozent gesunken. "Vor allem Patienten mit leichten Symptomen, wie Schwindel und Sehstörungen, kontaktieren seltener den Arzt." Gerade Betroffene mit vorübergehenden Beschwerden und kleinerem Schlaganfall seien bei unzureichender Abklärung gefährdet, in nächster Zeit einen schweren Schlaganfall zu erleiden. Deshalb sei es wichtig, bei Symptomen ohne zeitliche Verzögerung die Rettung zu verständigen. "Im Krankenhaus wird alles für die Wiedereröffnung des verschlossenen Hirngefäßes vorbereitet. Beim Schlaganfall heißt es: Zeit ist Hirn."

Zeichen des Schlaganfalls

Das sind mögliche Symptome: Mundwinkel, die nach unten hängen, Arm oder Bein kann nicht bewegt werden, undeutliche oder keine Sprache, schlagartig einsetzende extreme Kopfschmerzen, plötzliche Sehstörung oder Schwindel.

Das ist zu tun!

Bei Herzinfarkt: Sofort die Rettung (144) verständigen! Betroffenen ruhig lagern, bis Hilfe eintrifft.

Sofort die Rettung (144) verständigen! Betroffenen ruhig lagern, bis Hilfe eintrifft. Bei Kreislaufstillstand: Sofort mit der Herzdruckmassage beginnen!

Sofort mit der Herzdruckmassage beginnen! Bei Schlaganfall: Sofort die Rettung rufen. Betroffenen auf der gelähmten Seite lagern. Die Atemwege freihalten. Uhrzeit des Beginns der Beschwerden notieren, Medikamentenliste bereithalten.