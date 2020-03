Während zu Beginn des Jahres die Vorsätze groß sind, hängen die Sportschuhe bei vielen oft schon im März wieder am Nagel. Zwar nagt das schlechte Gewissen, aber häufig ist nach wenigen Wochen der Antrieb verloren gegangen. Da stellt sich die Frage: Wie motiviert man sich nachhaltig? "Wichtig ist eine klare, realistische Zielsetzung. Wer sich ändern will, braucht eine Vision. Es muss eindeutig sein, was man an sich selbst und an den eigenen Gewohnheiten ändern will", sagt Doris Eckerstorfer,