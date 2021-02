20 Prozent aller Kinder in Österreich haben bereits im Volksschulalter vier bis fünf Zähne, die von Karies befallen sind", sagt der Linzer Kinderzahnarzt Gerhard Gugler. Schuld daran sei nicht selten ein unbewusst falsches Verhalten der Eltern. "Manche Mütter meinen es besonders gut und stillen ihre Kinder über das erste Lebensjahr hinaus, ohne zu ahnen, dass durch den Zucker in der Muttermilch schon die ersten Zähne ihres Kindes massiv geschädigt werden", so Gugler.