Jeder Fünfte putzt sich nur einmal am Tag die Zähne

Zwei Mal am Tag, wie Experten fordern, putzen derzeit 83 Prozent der Bevölkerung – knapp jeder Fünfte (17 Prozent) also nicht. "Die Zahlen haben sich verbessert, es bleibt aber Luft nach oben", hieß es gestern im Rahmen einer Pressekonferenz zum "Monat der Mundgesundheit". 2018 hatten 74 Prozent angegeben, zwei Mal pro Tag zur Bürste zu greifen.

Müdigkeit wird als Hauptgrund genannt, sich vor allem am Abend nicht die Zähne zu putzen: Über die Hälfte (57 Prozent) der Putzmuffel gestand dies ein. Am häufigsten (72 Prozent) wurde dies bei der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen genannt. 27 Prozent gaben an, schlicht darauf zu vergessen.

Mehr als ein Viertel der 500 befragten Personen zwischen 16 und 75 Jahren gab außerdem an, Zahnarztbesuche pandemiebedingt seit Mitte März 2020 vollständig ausgesetzt oder reduziert zu haben.

Frauen legen weit mehr Fokus auf das Thema Mundhygiene, wie die Befragung zeigte. Die Jüngsten und die Ältesten erwiesen sich beim Zähneputzen als besonders nachlässig.