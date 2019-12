Jeder Achte trinkt zu Weihnachten besonders viel

Rund 735.000 Menschen in Österreich konsumieren regelmäßig Alkohol in einem Ausmaß, das als gesundheitsschädlich einzuordnen ist. Jeder Achte trinkt insbesondere an den Weihnachtsfeiertagen mehr Alkohol als sonst.

"Ein Glühwein da, ein Schnapserl dort – die Weihnachtszeit ist für so manche Menschen die wohl alkoholintensivste Zeit des Jahres", sagt Primar Kurosch Yazdi, Vorstand der Klinik für Psychiatrie mit Schwerpunkt Suchtmedizin am Kepler-Universitätsklinikum Linz und Referent für Suchterkrankungen und Substitutionstherapie der Ärztekammer für Oberösterreich.

Oftmals werde der Alkoholgehalt in Punsch und Glühmost unterschätzt. Dabei kann bereits ein Häferl ausreichen, um über die Promillegrenze von 0,5 zu kommen.

Wie viel ist zu viel? Vor allem beim Besuch von Weihnachtsmärkten muss man sich oftmals rechtfertigen, wenn man keinen Alkohol trinkt. "Alkoholkonsum ist bei uns gesellschaftlich stark verankert", sagt der Primar Yazdi. "Wenn man Alkohol gar als Mittel sieht, die Feiertage zu überstehen, wird es bedenklich. Man sollte sich überlegen, ob man versuchen kann, den Alkohol wegzulassen. Schafft man das nicht, sollte man sich professionelle Hilfe suchen."

Selbstdisziplin & Vermeidung Oft reicht dabei schon ein wenig Selbstdisziplin: "Wenn ich mir vornehme, nur einen Punsch oder Glühwein am Christkindlmarkt zu trinken, und wenn ich das auch im Vorfeld die Begleitung wissen lasse, schafft man es eher, dabei zu bleiben", sagt der Mediziner. Alternativ könne man Situationen, die einen erhöhten Alkoholkonsum vermuten lassen, von vornherein meiden.

Böse Konsequenzen Exzessiver und regelmäßiger Konsum von Alkohol führt zu schweren Schädigungen verschiedenster Körperzellen. Alkohol ist ein Zellgift, das alle Organe schädigen kann, in jedem Lebensalter. Ist man abhängig, werden besonders die Leber, die Bauchspeicheldrüse, das Nervensystem sowie das Herz-Kreislauf-System, die Speiseröhre und der Magen-Darm-Trakt in Mitleidenschaft gezogen. Bei einer Alkoholabhängigkeit wird meist eine Therapie durchgeführt – die genaue Behandlung ist von Patient zu Patient unterschiedlich. Meist ist aber der Weg zur Abstinenz ein sehr langwieriger. "Je früher das Problem jedoch erkannt und behandelt wird, desto besser stehen die Chancen", sagt der Mediziner.

Internationales Spitzenfeld Österreich liegt, was den durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum von Alkohol betrifft, an der internationalen Spitze: Statistik Austria zufolge trinken 42 Prozent der Männer und 21 Prozent der Frauen mehrmals pro Woche Alkohol, zehn beziehungsweise drei Prozent sogar täglich.