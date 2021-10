Jede fünfte in der vergangenen Woche nachgewiesene Corona-Infektion in Österreich hat ein Kind im Alter zwischen sechs und 14 Jahren betroffen. Das zeigt die aktuelle Auswertung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Dass SARS-CoV-2 derzeit verstärkt Kinder betrifft, dürfte ursächlich damit zusammenhängen, dass in Österreich nach wie vor keine Schutzimpfungen gegen Covid-19 für unter Zwölfjährige verabreicht werden und zugleich die Impfrate in Österreich weiter stagniert.