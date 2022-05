Invasion der Spaziergänger oder: Wie uns Corona sesshafter macht

Knapp 100 Jahre ist es her, dass der sowjetische Wissenschaftler Nikolai Kondratjew seine Theorie veröffentlichte: Die Gesellschaft würde sich in Wellen verändern. Eine jede präge das Leben grundlegend. Fünf dieser Kondratjew-Wellen wurden bislang formuliert. Und eine sechste bahnt sich an: das Leben nach der Pandemie.