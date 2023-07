Intervallfasten oder Kalorienzählen: Was ist besser?

Die einen schwören aufs Intervallfasten, die anderen zählen und beschränken zum Abnehmen lieber minutiös bei jeder Mahlzeit die Kalorien. Eine aktuelle Studie aus den USA zeigt jetzt: Wie man es macht, ist egal. Wichtig ist nur, die Gesamtsumme an Kalorien pro Tag zu reduzieren.

Wissenschafter der Universität des US-Bundesstaates Illinois in Chicago teilten adipöse Erwachsene in drei Gruppen ein: Beim Intervallfasten nahmen die Probanden im Mittel täglich um 425 Kilokalorien weniger zu sich. In der zweiten Gruppe mit dem Ziel von minus 25 Prozent Kalorienaufnahme waren es 405 Kilokalorien pro Tag weniger.

Nach zwölf Monaten hatten die Testpersonen durch Intervallfasten im Mittel 4,61 Kilogramm mehr Körpergewicht verloren als die Personen in der Kontrollgruppe ohne Intervention. Unter Kalorienrestriktion waren es hingegen minus 5,42 Kilogramm. Der Unterschied sei statistisch nicht signifikant, erklärte Studienautorin Shuhao Lin.

Gleichwertige Methoden

Auch eine chinesische Studie brachte kürzlich ähnliche Resultate, was die Gewichtsabnahme betrifft. Beim Bauchumfang, Körperfettanteil, Blutdruck und anderen Stoffwechsel-Risikofaktoren habe es bei der im New England Journal of Medicine veröffentlichten Untersuchung keinen statistisch signifikanten Unterschied gegeben.

Zu den Ergebnissen angemerkt wurde, dass das Intervallfasten für manche Personen offenbar einfacher ist: Man erspart sich das Kalorienzählen.

