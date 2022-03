Internet: Schon Volksschulkinder sind süchtig

Die Zahl der Internetsüchtigen hat sich bei den 14- bis 18-Jährigen in Deutschland während der Pandemie auf fast 8 Prozent verdoppelt, Experten vermuten in Österreich ähnliche Zahlen. Südkorea, das uns in der technischen Entwicklung voraus ist, kämpft mit 20 Prozent Internetsüchtigen in dieser Altersgruppe.

Die Pro-mente-Spielsucht-Ambulanz im Neuromed Campus bekommt so viele Anfragen wie nie zuvor – und befasst sich neuerdings bereits mit Neunjährigen. Bei den Betroffenen ist der Bildschirmkonsum so extrem, dass sie nicht mehr in die Schule gehen oder arbeiten können.

Im Linzer Ursulinenhof findet heute die Tagung "Sucht hat viele Gesichter" statt. Das Land OÖ investiert laut Landesrätin Christine Haberlander in Aufklärung, Information und Prävention.