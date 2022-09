Eigenständig Zähne putzen, einen Apfel aufschneiden oder aus einem Glas trinken: Nach einem Schlaganfall leiden viele Betroffene an eingeschränkten Arm- oder Handfunktionen und können alltägliche Abläufe nur begrenzt meistern. Im Klinikum Bad Hall kommt in so einem Fall nun auch das computergestützte Therapiesystem "recoveriX" zum Einsatz. Selbst bei völlig gelähmten Extremitäten oder nach jahrzehntelang zurückliegenden Schlaganfällen kann damit die Motorik wieder deutlich verbessert werden.