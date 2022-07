Ingwer gegen Reiseübelkeit im Auto

Viele kennen das ungute Gefühl im Auto: Der Kreislauf macht Probleme, die Hände fangen an zu schwitzen, der Kopf dröhnt und Übelkeit steigt langsam empor. Auch Kinder erwischt es oft, wenn es um die Reisekrankheit geht. Was dagegen helfen kann, haben Experten im Auftrag der Mietwagenfirma Sunny-Cars rechtzeitig vor Beginn der Urlaubssaison zusammengetragen.

Gute Vorbereitung ist die halbe Miete: Wer bereits vor Reiseantritt befürchtet, dass der Körper auf die widersprüchlichen Signale während der Autofahrt irritiert reagiert, kann bestens vorbereitet Richtung Urlaub starten. Zunächst einmal sollten keine alkoholhaltigen Getränke oder Koffein im Magen landen. Leichte Mahlzeiten unterstützen dabei, das Risiko für eine Reisekrankheit zu minimieren. Statt Cocktails, Burgern & Co. empfiehlt es sich, Kräutertee zu trinken, denn Fenchel, Anis, Kümmel oder Kamillentee setzen Wirkstoffe frei, die dem Unwohlsein entgegenwirken – auch akut, wenn die Übelkeit bereits da ist. Dasselbe gilt für Ingwer. Wer Reisekrankheitssymptomen vorbeugen möchte, trinkt also nicht zu wenig davon und nimmt sich den liebsten Kräuter- oder Ingwertee mit ins Auto.

Noch ein Tipp vorab: Eine natürliche Therapie gegen Reiseübelkeit setzt den Fokus voll und ganz auf die Ingwer-Knolle. Im Idealfall wird dafür bereits einige Tage vor der Autoreise frischer Ingwer zerkaut oder im Tee getrunken, welcher mindestens sechs Minuten ziehen darf. Zwei Gramm pro Tag sind ein gutes Maß. Die Dosierung kann auch durch spezielle Ingwer-Kapseln aus der Apotheke erreicht werden.

Um den Körper und vor allem den Kopf während der Autofahrt zu stabilisieren, sollte eine stützende Polsterung wie ein Nackenkissen mit an Bord sein. Damit lassen sich auch die Köpfchen von Kindern optimal stützen, wenn diese einschlafen. Außerdem ist es von Vorteil, wenn der Fokus nicht auf den Sorgen rund um eine mögliche Reisekrankheit liegt, sondern auf einem Unterhaltungprogramm – angefangen von der Lieblings-Playlist bis zum Hörbuch.

Auch Kaubewegungen wirken der Übelkeit entgegen. Es dürfen also ausreichend fettarme Snacks wie Karotten oder Äpfel genascht werden. Dabei sollte der Blick möglichst auf einen festen Punkt am Horizont gerichtet sein. Spätestens wenn die Knabbereien aus sind, ist ein Halt angesagt, um frische Luft zu tanken – am besten dort, wo intensive Gerüche nach Benzin und Ähnlichem nicht vorhanden sind.

Top-Tipp auf Reisen: Anti-Reiseübelkeit-Profis kennen die perfekte Massagetechnik, mit der sie sich selbst auf natürliche Weise helfen können. Der sogenannte Nei-Kuan-Punkt wirkt gezielt gegen Reisekrankheit. Er befindet sich zwei Zentimeter unterhalb des Handgelenks, mittig auf der Innenseite des Unterarms, und sollte für eine Minute oder länger auf jedem Arm gedrückt werden.