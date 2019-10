Influenza und Lungenentzündungen erhöhen Herzinfarktrisiko

Auch Schlaganfälle durch Influenza

Seit Jahren empfehlen Mediziner sowohl die Influenza- als auch die Pneumokokken-Impfung für ältere Menschen und jene mit vorbestehenden chronischen Erkrankungen. Das gilt insbesondere für Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen. Beide Erreger können nämlich zu Infektionskrankheiten führen, die das Risiko, einen Herzinfarkt oder ähnlich schwerwiegende Komplikationen zu erleiden, deutlich steigern. Und das führt wiederum zu einer erhöhten Sterblichkeit. Dennoch sind die Durchimpfungsraten für beide Impfungen selbst in diesen besonders gefährdeten Gruppen erschreckend niedrig. Wer sich jetzt impfen lässt, senkt sowohl sein Erkrankungs- als auch sein Komplikationsrisiko für beide Erkrankungen massiv.

Ein Herzinfarkt kann durch eine akute Atemwegserkrankung, insbesondere eine Influenza, ausgelöst werden. Besonders häufig in den ersten sieben Tagen nach einer laborbestätigten Influenza-Diagnose. In dieser Zeit ist das Risiko um das Sechsfache erhöht. Das zeigt eine im Vorjahr publizierte Studie. Doch damit nicht genug. Grippe-(ähnliche) Symptome steigern außerdem das Risiko für einen Schlaganfall um fast 40 Prozent für eine Dauer von 14 Tagen. Danach bleibt es für den Zeitraum eines Jahres erhöht. Für die Betroffenen kann das tödliche Konsequenzen haben oder zu langfristigen Behinderungen führen.



Neue Daten vom World Congress of Cardiology im September zeigen übrigens, dass auch Personen, die "nur" einen erhöhten Blutdruck haben, von einer Influenza-Impfung profitieren. Ihr Risiko in der Influenza-Saison zu versterben, sank laut Studie durch eine Impfung um 18 Prozent. "Auch diese Patienten sollten sich bei der nächsten Blutdruck-Kontrolle beim Hausarzt gleich eine Influenza-Impfung verabreichen lassen", empfiehlt Univ. Prof. Andrea Podczeck-Schweighofer, Primaria der kardiologischen Abteilung am Sozialmedizinischen Zentrum Süd - Kaiser Franz Josef-Spital.