Influenza: bereits erste Fälle gemeldet

Deshalb empfiehlt das Gesundheitsministerium in einer Aussendung, sich schon jetzt eine Impfung gegen die Grippe zu holen.

Pro Jahr sterben im Durchschnitt 1000 Menschen in Österreich an der Influenza. In den vergangenen beiden Jahren war die Grippe wegen der Corona-Pandemie kaum ein Thema. "Die Immunität in der Bevölkerung ist deshalb gering, die Gefahr einer starken Influenza-Welle groß", warnt die Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, Katharina Reich.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erinnert, dass gegen die Influenza die selben Maßnahmen wie gegen Corona helfen: "Impfen, FFP2-Masken, Hygienemaßnahmen und das Abstandhalten schützen." Der Impfstoff steht österreichweit bereits bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung, viele Impfaktionen starten in den kommenden Tagen.