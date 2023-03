In diesen Abständen sollte die FSME-Impfung aufgefrischt werden

ARCHIV - Eine weibliche Reliktzecke (Haemaphysalis concinna) krabbelt am 01.07.2010 über ein Blatt im regionalen Institut für durch Zecken übertragbare Krankheiten e.V. im brandenburgischen Brieskow-Finkenheerd (Oder-Spree). Mit dem Frühling und wärmeren Temperaturen lauern wieder Zecken im Wald, Gebüsch und Gras auf ihre Opfer. Gefährlich für den Menschen - vor allem in Süddeutschland - sind sie als Krankheitsüberträger von FSME und Borreliose. Foto: Patrick Pleul dpa (zu dpa «Zecken eine immer größere Gefahr - Impfung empfohlen» vom 28.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Zahlen aus Deutschland belegen: 98 Prozent der Erkrankten sind nicht oder nur unzureichend per Impfung geschützt. Hohe Erkrankungszahlen wurden vergangenes Jahr sowohl in Österreich als auch in Deutschland und der Schweiz registriert. Hierzulande betrug die FSME-Durchimpfungsrate im Jahr 2019 noch 79 Prozent (jemals geimpft). Als mögliches Problem wird von Experten die Rate der Auffrischungsimpfungen bezeichnet. Bis zum 60. Lebensjahr sollte nach einer Grundimmunisierung alle fünf, danach alle drei Jahre eine Auffrischung erfolgen. Antibiotika wirken nicht, da es sich um virale Erreger handelt. Die Impfung ist die einzig zuverlässige Methode, das Risiko in den Endemiegebieten vorsorglich zu minimieren.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Erkrankung verläuft im typischen Fall in zwei Phasen. In der ersten Phase treten rund sieben Tage bis zwei Wochen nach dem Biss grippeartige Beschwerden auf, die nach wenigen Tagen verschwinden. Bei etwa fünf bis 15 Prozent der Patienten kommt es nach einem beschwerdefreien Intervall zum Befall des zentralen Nervensystems. Bei schweren Verläufen kommt es zu Lähmungen und bleibenden Behinderungen. Etwa ein Prozent der Patienten mit neurologischen Symptomen stirbt an FSME.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper