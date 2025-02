In der Früh ist alles besser

Im Laufe eines Tages erleben Menschen laut einer Studie aus Großbritannien deutliche Unterschiede im Wohlbefinden. Die Ergebnisse zeigen, dass viele in der Früh in bester Stimmung aufwachen und sich vor dem Schlafengehen am miserabelsten fühlen. Auch der Wochentag scheint dabei eine Rolle zu spielen.

Für die Studie analysierte das britische Forschungsteam Daten von fast 50.000 Erwachsenen aus der Covid-19-Sozialstudie des University College London, einer großangelegten Untersuchung von März 2020 bis März 2022.



Sonntags kommt der Blues



Um herauszufinden, ob und wie die Tageszeit mit Schwankungen im Wohlbefinden zusammenhängt, untersuchten die Forschenden verschiedene Werte: die psychische Gesundheit in Bezug auf Symptome von Depression und Angst, das Empfinden von Einsamkeit sowie das Empfinden von Glück, Zufriedenheit und dem Gefühl, das Leben sei lebenswert.



Alle diese Aspekte wurden mit Fragebögen gemessen, dabei wurden auch einzelne direkte Fragen verwendet, beispielsweise: „Wie glücklich haben Sie sich in der vergangenen Woche gefühlt? Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Leben? Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass die Dinge, die Sie in Ihrem Leben tun, sinnvoll sind?“ Zeitstempel lieferten Informationen über Tageszeit und Wochentag.



Die Studie, die nun im Fachjournal „BMJ Mental Health“ veröffentlicht wurde, zeigt ein klares Muster davon, wie Menschen ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden über den Tag hinweg einschätzen: Die meisten fühlten sich am besten, wenn sie in der Früh aufwachten.



Hier zeigten sich die geringsten Symptome von Depression und Angst, aber die höchsten Werte für Glück, Zufriedenheit und dem Gefühl, das Leben sei lebenswert. Gegen Mitternacht hingegen fühlten sich die meisten Menschen am schlechtesten.



Der Einfluss des Wochentages war zwar weniger eindeutig, doch auch hier zeigten sich Unterschiede. Die Werte für Glück, Zufriedenheit und das Gefühl, das Leben sei lebenswert, waren am Montag und Freitag höher als am Sonntag. Und insgesamt schwankte die Stimmungslage an Wochenenden stärker als unter der Woche. Gefühle von Einsamkeit waren über den Tag relativ gleichbleibend, aber auch hier zeigte sich eine Tendenz zu niedrigeren Werten in der Früh. Und auch über die Woche hinweg waren die Werte für Einsamkeit eher stabil, unabhängig vom Wochentag.

Innere Uhr beeinflusst Stimmung

Hormone und Botenstoffe: Das unterschiedlich wahrgenommene Wohlbefinden im Verlauf des Tages könnte durch physiologische Veränderungen im Zusammenhang mit der inneren Uhr erklärt werden, wie das britische Forschungsteam erläutert. Die psychische Gesundheit werde von Hormonen und Botenstoffen wie Dopamin, Serotonin und Cortisol beeinflusst, deren Spiegel sich über den Tag hinweg verändern.



Deutlich zeigte sich bei der britischen Studie der bereits bekannte Einfluss der Jahreszeiten auf die Stimmung: Im Winter neigten die Menschen vermehrt zu Symptomen von Depression und Angst, das Gefühl von Glück und Zufriedenheit empfanden die Studienteilnehmer viel seltener. Im Sommer war die psychische Gesundheit am besten. Auf die Schwankungen im Laufe eines Tages hatte die Jahreszeit allerdings keinen Einfluss.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper