In 15 Minuten um 35 Jahre älter

Im Jahr 2030 wird jeder dritte Mensch in Österreich 60 Jahre oder älter sein. "Deshalb ist es so wichtig, dass es speziell ausgebildete Altersmediziner gibt – denn in diesem Lebensabschnitt ist vieles anders, selbst Krankheiten haben andere Symptome", sagt Primaria Athe Grafinger, Leiterin der Abteilung Akutgeriatrie und Remobilisation im Göttlicher Heiland Krankenhaus in Wien.