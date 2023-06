Implantat: Wenn Hörgeräte nicht mehr helfen

Das Cochlea-Implantat ist eine Erfolgsgeschichte, die vor 45 Jahren in Österreich ihren Anfang nahm. Am Ordensklinikum Linz ist die Operation längst Standard und läuft in Relation zu ihrem Umfang eher kurz und komplikationsarm ab. "Die Cochlea-Implantate helfen Menschen, deren Hörverlust vom Innenohr ausgeht und deren Hörnerv weiterhin intakt ist", sagt Christoph Balber, HNO-Facharzt am Ordensklinikum.