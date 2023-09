Implantat für das Gehirn: Elon Musk startet erste Studie an Menschen

Für die einen ist es eine Horrorvision, für die anderen ein Heilsversprechen: In seiner ersten Studie an Menschen darf das Unternehmen Neuralink von Tesla-Chef Elon Musk in den USA ein Implantat in das Gehirn einpflanzen. Das konkrete Ziel ist es, dass sich Patienten wieder bewegen können, die aufgrund von Rückenmarksverletzungen oder Amyotropher Lateralsklerose (ALS) gelähmt sind.