Impfung schützt vor Diphtherie

Diphtherie ist eine äußerst gefährliche Erkrankung, die vor allem Kinder befällt. Auslöser sind Bakterien. Sie ist schon im Altertum vom Urvater der Medizin, Hippokrates, beschrieben worden. Bis ins 20. Jahrhundert wurde diese Erkrankung als "Würgeengel der Kinder" bezeichnet.

Meist beginnt die Erkrankung im Rachenbereich und schädigt die Schleimhaut dort so stark, dass gelblich-braune Belege aus zerstörter Schleimhaut auftreten. Gemeinsam mit dem süßlich-fauligen Geruch führen sie den Arzt auf die richtige diagnostische Spur. Bellender Husten bis hin zur Stimmlosigkeit begleitet von starker Atemnot (Krupp) und starke Lymphknotenschwellungen im Halsbereich sind Begleiterscheinungen dieser Infektion.

Die verschiedenen Symptome werden hauptsächlich durch Giftstoffe ausgelöst, die von den erwähnten Bakterien produziert werden. Herzmuskelentzündungen können zu plötzlichem Herztod führen – durch lokale Reizleitungsstörungen und Kreislaufversagen. Nervenentzündungen (oft auch der Hirnnerven) mit schweren Folgen wie Schlucklähmung, Lähmung der Augenmuskeln oder des Gaumensegels, Lungenentzündung und Nierenversagen können ebenfalls fatale Folgen der Diphtherie sein.

Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen diese Krankheit stellt einen Meilenstein der Geschichte medizinischen Fortschritts dar. Emil von Behring war dafür ein federführender Pionier und wurde 1901 mit dem Nobelpreis geehrt. Wohl Millionen von Kindern haben er und viele andere forschende Kollegen dieses Leiden erspart. Die meldepflichtige Infektionskrankheit ist aber damit noch nicht ausgerottet: Im südöstlichen Mittelmeer – in Asien besonders in Indien –, in Afrika und Teilen Südamerikas werden immer wieder Fälle beschrieben. Als die Sowjetunion zusammenbrach (und damit auch die medizinische Versorgung) kam es 1994 dort zum letzten großen Ausbruch von 50.000 Fällen: Die Durchimpfungsrate war auf circa 70 Prozent gesunken.

Die beiden beschriebenen Fälle in Österreich, bei denen leider ein Patient verstarb, dürften aus den genannten Ländern eingeschleppt und durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion übertragen worden sein. Die Gefahr einer weiteren Ausbreitung der Diphtherie sehe ich bei unserer immer noch guten medizinischen Versorgungslage nicht.

