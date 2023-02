Infektionswelle: Warum man das Immunsystem nicht trainieren kann

Viele Menschen in Österreich leiden aktuell an Atemwegsinfekten. Die Krankenstände sind saisonal auf hohem Niveau, die Fehlzeiten in den Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen beträchtlich. Ärzte behandeln derzeit neben grippalen Infekten viele Fälle von Influenza, Covid und Infektionen mit dem RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus). Gerade in sozialen Netzwerken wird heiß diskutiert: Grund für die Erkrankungswelle seien vorrangig die Corona-Schutzmaßnahmen.