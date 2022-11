Wie halten es die Herren im Land mit ihrer Gesundheit? Wie wichtig schätzen sie Prävention ein? Und wie oft nehmen sie ärztliche Termine in Anspruch? Letzteres viel zu selten, wie aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Marketagent anlässlich des "Movembers" hervorgeht. Die österreichweite Initiative rückt im November einen ganzen Monat lang das Thema Männergesundheit in den Blickpunkt. Fakt ist: Hier klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander. In der Theorie stehen Männer Vorsorgeuntersuchungen als Maßnahme für ein gesundes Leben mehrheitlich positiv gegenüber. Nur gut jeder Dritte gibt jedoch an, diese regelmäßig zu nutzen. Jeder Fünfte hat das überhaupt noch nie gemacht.

Vorsorge für ein längeres Leben

Der Hauptgrund dafür liegt in der Tatsache, dass ein Arzt erst im Beschwerdefall aufgesucht wird (41 Prozent). Für jeden Vierten hat sich die Untersuchung einfach noch nicht ergeben, gefolgt von dem Argument, man fühle sich noch zu jung für diesen Schritt.

"Nimm deine Gesundheit in die eigene Hand und pass auf dich auf", lautet deshalb auch der Leitspruch der "Movember-Bewegung". Experten haben fünf Ratschläge zusammengefasst, die jeder Mann beherzigen sollte:

Verbringe mehr Zeit mit Menschen, in deren Gesellschaft du dich gut fühlst. Halte Kontakt zu Familie und Freunden! Rede mehr: Sprich über das Wichtige in deinem Leben. Das Ende einer Beziehung, der Verlust des Arbeitsplatzes, finanzielle Schwierigkeiten oder Vater zu werden, sind große Momente im Leben vieler Männer. Es ist wichtig zu erkennen, welche Auswirkungen sie haben und zu wissen, dass es in Ordnung ist, darüber zu sprechen, um mit der Veränderung besser zurechtzukommen! Kenne die Zahlen. Deine Familiengeschichte hilft dir mit am besten, deine Gesundheit zu verstehen. An deiner Familiengeschichte erkennst du, wie hoch dein Risiko unter anderem für Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten und Schlaganfall ist, raten die Experten von "Movember". Kenne deinen Körper: Wenn du etwas bemerkst, unternimm etwas! Wenn dir etwas komisch vorkommt, verdränge nicht den Gedanken daran, in der Hoffnung, es geht wieder weg, sondern geh zum Arzt und lass dich untersuchen. Die Früherkennung ist der wichtigste Faktor bei der Behandlung vieler Krankheiten. Bewege dich mehr: Das Beste, was du für deine Gesundheit tun kannst, ist, aktiv zu bleiben. Wie du dich bewegst, liegt bei dir. Ob du an einem Tag Fitnesstraining machst, den nächsten eine Runde läufst, eine Stunde Tischtennis spielst oder eine große Radtour unternimmst – jede Bewegung zählt.

Stichwort Movember

Weltweit sterben Männer im Durchschnitt früher als Frauen, und zwar aus Gründen, die weitgehend vermeidbar sind. Darauf will die Initiative „Movember“ – eine Wortschöpfung aus moustache (deutsch: Schnurrbart) und November – aufmerksam machen. Das Ziel: Männer dazu zu bringen, regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch zu nehmen, hier vor allem bei Prostata- und Hodenkrebs. Männer werden zudem aufgefordert, auch psychische Erkrankungen ernst zu nehmen. Als gemeinsames Zeichen der Movember-Aktion lassen sich viele Österreicher einen Schnurrbart wachsen, um auf das Thema aufmerksam zu machen.