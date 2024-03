Immer dicker: Mehr als jeder zweite Österreicher übergewichtig

Aktuell seien bereits etwas mehr als die Hälfte der Erwachsenen und rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen übergewichtig (Body-Mass-Index/BMI 25 bis 29) oder adipös (BMI ab 30), so die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Männer seien in allen Altersgruppen häufiger betroffen und die Häufigkeit steige mit dem Alter stark an, wurde in einer Aussendung betont. Konkret leben in Österreich 41 Prozent der Männer mit Übergewicht beziehungsweise 18 Prozent mit Adipositas. Bei Frauen ist der Anteil etwas geringer mit 27 Prozent Übergewicht beziehungsweise 15 Prozent Adipositas. Das Problem beginnt bereits bei den Jüngsten: So sind schon bei den Neunjährigen mehr als 31 Prozent der Buben und 29 Prozent der Mädchen übergewichtig oder adipös.

"Adipositas ist eine chronische Erkrankung, bei deren Entstehung und Verlauf viele verschiedene Faktoren zusammenwirken. Dazu gehören Lebensstilaspekte wie Ernährung und Bewegung, bei rund 70 Prozent der Betroffenen auch genetische Faktoren", erklärte Mediziner Florian Kiefer. Zu Stigmatisierung und psychischen Folgen kämen Folgeerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Herzinfarkt, berichtete der Präsident der Österreichischen Adipositas Allianz. Auch die Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Gesundheitssystem seien gravierend. So zeigen Prognosen der OECD für Europa, dass Adipositas zwischen 2020 und 2050 das österreichische BIP im Schnitt um 2,5 Prozent pro Jahr reduziert. Miteingerechnet werden hier auch indirekte Kosten wie Krankenstände und vorzeitige Pensionierungen.

