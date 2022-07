Köstliche Speisen und wohlschmeckende Getränke genießen wir täglich und schlucken sie wie selbstverständlich hinunter, um sie der Verdauung zuzuführen. Weit über 1000 Mal am Tag läuft dieser Schluckakt präzise und automatisch ab. Damit dies aber so problemlos über die Bühne geht, spielen viele Nerven und über 50 Muskelpaare zusammen. Sie schaffen es, den Speichel sowie feste und flüssige Nahrung in den Magen zu befördern. Besonders wenn wir älter werden, ist diese Feinabstimmung oft nicht mehr