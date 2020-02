Ich habe große Angst vor den Nebenwirkungen von Tabletten!

Die moderne Forschung hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Medikamente entwickelt, die für unzählige Patienten Heilung, von zum Teil schweren Erkrankungen, gebracht haben. Ich denke da zum Beispiel an das Penicillin oder an unsere modernen Biologica. Noch viele weitere hoffnungsvolle Substanzen, etwa auch gegen Krebs, zeigen in der klinischen Erprobung hervorragende Ergebnisse und stehen vor breitem Einsatz.

Die fachgerechte Anwendung allerdings fordert immer mehr Kenntnis über die exakte Wirkungsweise und Nebenwirkungen. Erfahrene Ärzte, die das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Medikamente richtig einschätzen können, schützen in den allermeisten Fällen vor unerwarteten Nebenwirkungen. Das Problem heutzutage ist der oft sorglose Umgang mit biologisch hochwirksamen Arzneien und der einfache Zugang zu diversen Medikamenten über das Internet, klassisches Beispiel: in schillernden Farben angepriesene Potenzmittel.

Chemische Untersuchungen dieser Pillen haben Über- und Unterdosierungen zu Tage gebracht. Manchmal wurden gefährliche, ja sogar giftige Inhaltsstoffe gefunden. Im besten Fall wurde Wirkungslosigkeit attestiert. Gewissermaßen also vergleichbar mit dem gefürchteten russischen Roulette.

Der überall präsente und rasch nutzbare Dr. Google verleitet obendrein zur schnellen Selbstdiagnose und damit zur leichtsinnigen Selbstüberschätzung inklusive oftmals falscher Therapie. Diese Tatsache muss ich auch in meiner eigenen Praxis leider immer wieder feststellen.

Mein Rat an alle OÖNachrichten-Leserinnen und -Leser:

Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, verwenden Sie nur jene Medikamente, die Ihnen Ihr Arzt entsprechend seiner Diagnose verschreibt – entweder aus seiner Hausapotheke oder aus der Apotheke in Ihrer Nähe.

Dann haben Sie das Risiko einer schwerwiegenden Nebenwirkung auf ein Minimum reduziert und brauchen auch wirklich keine Angst mehr davor zu haben, wenn Sie Tabletten einnehmen müssen.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit? Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der diese Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater)

