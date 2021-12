"Ich dachte, ich überleb das nicht"

Jeder Patient, der in das Reha-Zentrum Weyer kommt, macht mehrere Diagnosetests. So wird überprüft, wie weit die neu Eingetroffenen in sechs Minuten gehen können. Frau Kumar, die ihren Vornamen nicht nennen will, kam 100 Meter weit – 15 Monate, nachdem sie an Corona erkrankt war.