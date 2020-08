Ich chatte mit meinem Arzt

Arztbesuche ohne Anfahrt, Wartezeit und Ansteckungsgefahr. Telemedizin macht’s möglich. In der Corona-Zeit hat diese Form der ärztlichen Beratung an Bedeutung gewonnen. Einige Vorreiter-Projekte wurden in Oberösterreich umgesetzt, zum Beispiel vom Mediziner Martin Martinek. Der Kardiologe, der sich im Ordensklinikum Elisabethinen Linz auf Herzrhythmusstörungen spezialisiert hat, behandelt in seiner Praxis in der Museumsstraße in Linz immer öfter auch via Computer.

Auf Knopfdruck im Wohnzimmer

Alles, was die Patienten brauchen, um mit ihm in seiner Ordination in Kontakt zu treten, sind ein Computer samt stabiler Internetverbindung, ein Mikrofon und eine Kamera. Wenn der Kardiologe dann auf Knopfdruck ins Wohnzimmer kommt, kann mit ihm alles besprochen werden: "Ich berate bei Herzrhythmusstörungen bezüglich der medikamentösen Therapie, rede über Ablationstherapie und über das Implantieren von Herzschrittmachern", sagt Martinek. Dafür benützt er die Plattform "Medflex", die Datensicherheit garantieren soll. Es könnten auch EKG-Aufzeichnungen und Befunde besprochen werden. Zusätzlich würde es gerade bei Herzrhythmusstörungen eine Reihe digitaler "Gadgets" geben – wie zum Beispiel die Apple Watch samt zugehöriger Apps, die es möglich machen, bei Auftreten von Symptomen ein EKG aufzuzeichnen, das dem Arzt übermittelt werden kann. "Die Patienten schätzen den Vorteil, dass sie nicht extra in die Ordination kommen müssen. Gerade bei längeren Anfahrtswegen bietet die telemedizinische Ordination deutliche Zeitersparnis und durch Wegfall der Anfahrtskosten auch eine Kostenersparnis.

Haut-Untersuchung via Videokonferenz

Ein Telemedizin-Pilotprojekt im Bereich Dermatologie hat Oberärztin Birgit Weindl vom Ordensklinikum Linz Elisabethinen ins Leben gerufen. Während der Patient im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Kirchdorf vor der Kamera sitzt, beurteilt sie von Linz aus sein Hautproblem. Das Besondere: Fast zwei Jahre lang fuhr die Ärztin ins Krankenhaus nach Kirchdorf, um die Patienten noch einmal vor Ort zu begutachten. "So hatte ich gleich den direkten Vergleich, ob die Diagnose, die ich per Videokonferenz gestellt hatte, auch stimmt", sagt Weindl. Die gute Nachricht: Von den ersten 150 Begutachtungen änderte die Ärztin vor Ort nur in einem Fall ihre Einschätzung, alle anderen Diagnosen hielten stand. Grundvoraussetzung für dieses Projekt sei jedoch, dass die Aufnahmen von einer geschulten Fachkraft gemacht werden, "die sich in der dermatologischen Sprachwelt auskennt. In Kirchdorf ist das die erfahrene Wundmanagerin Veronika Lattner", sagt die Dermatologin.

"Corona hat auf jeden Fall die Bereitschaft verstärkt, mehr auf Telemedizin zurückzugreifen. Österreich ist in dieser Beziehung ein extrem liberales Land, Tele-Konsultationen und -Behandlungen sind nach dem Ärztegesetz bereits seit 1949 erlaubt", sagt Karl

Forstner, Leiter des Referats für Telemedizin und medizinische Informatik bei der Österreichischen Ärztekammer. Ob so eine Behandlung möglich ist, entscheidet immer der Mediziner. Positiv beurteilt er auch, dass Konsultationen via Telefon während der Corona-Zeit von den Sozialversicherungsträgern unkompliziert bezahlt wurden. Gerade im Bereich psychische Beratung und Therapie hätte diese "Gesprächsmedizin" gut funktioniert – und sei auch eine Option für die Zukunft.

Wichtiger persönlicher Kontakt

Auch das Telemonitoring eröffnet neue Perspektiven: Mit geeichten Geräten kann der Patient daheim Parameter wie Blutdruck oder Herzrhythmus messen, die zum Arzt übertragen werden. Dieser greift erst ein, wenn Probleme auftauchen. Wenn alle Werte passen, kann das für die Patienten hingegen sehr beruhigend sein.

"Irgendwann kommt man aber an einen Punkt, an dem die Arzt-Patienten-Beziehung mehr ist als nur der Austausch von Informationen. Es geht auch um Empathie und Verständnis. Das kann man über das Telefon oder den Computer nicht so gut vermitteln. Telemedizin ersetzt natürlich keinesfalls den Arztbesuch, sondern kann immer nur eine sinnvolle Ergänzung sein. Das Konzept ist besonders erfolgreich, wenn der Patient dem Arzt schon bekannt ist und man eine persönliche Beziehung aufgebaut hat", sagt Forstner.

Natürlich sind nicht alle Fragestellungen für Telemedizin geeignet. Zwei Beispiele: Wer sich das Bein bricht oder in der Brust einen Knoten ertastet, dem kann über den Computer natürlich nicht geholfen werden.

Die Vorteile

Telemedizin, das ist ärztliche Behandlung über das Internet, unabhängig von räumlichen Entfernungen und kurzfristig verfügbar. Der Patient kann von zu Hause aus, ja sogar, wenn er im Ausland ist, mit dem Arzt seines Vertrauens sprechen. Das spart nicht nur lange und anstrengende Anfahrtswege, sondern ist gerade für alte und immobile Patienten eine Ergänzung zum klassischen Hausbesuch. Berufstätige können volle Wartezimmer vermeiden und auf kurzem Weg mit einem Arzt sprechen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.