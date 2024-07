"I am from Austria" – was das Fußballfieber mit uns macht

Was für eine Freude! Die Erfolge des österreichischen Teams lassen uns jubeln. Morgen spielt die Rangnick-Elf gegen die Türkei. Anpfiff 21 Uhr!

Ist ja nur ein Spiel? Von wegen! Seit die Österreicher bei der Europameisterschaft so erfolgreich sind, fiebern sogar "Nicht-Fans" mit der Nationalelf. Und ganz ehrlich: Wem geht bei Rainhards Fendrichs Hymne "I am from Austria", die nach einem Sieg durch das Stadion schallt, nicht das Herz auf?