Hypnose: In Trance Probleme lösen

Eines der ältesten Heilverfahren verwenden Psychotherapeuten, um ihren Patienten zu helfen. "Hypnose wurde bereits vor mehr als 2000 Jahren in Ägypten zur Heilbehandlung eingesetzt. Auch Sigmund Freud hat anfangs mit der Methode gearbeitet", sagt Wolfgang Schnellinger vom Kepler Uniklinikum in Linz. Der Psychotherapeut unterrichtet Kollegen in Hypnose. Das Prinzip: Der Patient fokussiert sich auf ein Pendel oder fixiert einen bestimmten Punkt im Raum. Dadurch wird er in einen Trancezustand versetzt.

Keine Willenlosigkeit

"Das kann fast jeder. Durch den veränderten Bewusstseinszustand und die auf ein bestimmtes Thema gelenkte Aufmerksamkeit kann man oft schneller zu Erkenntnissen kommen. Hypnose ist aber kein Wundermittel", sagt Schnellinger über die erlebnisorientierte Therapie. "Erleben ist das, was Veränderung bewirkt." Übrigens müsse man keine Angst haben, dass man in Trance willenlos werde oder Dinge tue, die man eigentlich nicht möchte. Trotzdem betont Schnellinger, dass nur gut ausgebildete Menschen aus Gesundheitsberufen – Ärzte, Psychotherapeuten und Psychologen – die Technik bei Therapien anwenden dürften. Man müsse reif, reflektiert und empathisch sein, um die Trancezustände gut nützen zu können. "Wenn man die Therapie ethisch korrekt einsetzt, gewinnt der Patient mehr Kontrolle über sich und die Bilder in seinem Kopf", so der Experte. Bei ihm werden Patienten nicht nur unter Hypnose gesetzt, sondern sie lernen die Technik auch selbst – zum Beispiel in schwierigen Alltagssituationen – zu verwenden.

Geeignet ist Hypnose für viele Fragestellungen: In der Schmerzmedizin – etwa beim Zahnarzt – macht sie Behandlungen leichter möglich. Wer unter einer Angststörung leidet, lernt diese im Zaum zu halten. Auch Depressionen, psychosomatische Beschwerden, Trauma-Erfahrungen und Alpträume lassen sich mit Hypnose gut bearbeiten.

Raucherentwöhnung

Klassisch eingesetzt wird die Technik mittlerweile bei der Raucherentwöhnung, und bei Essstörungen erzielt man ebenfalls gute Erfolge. Im Spitzensport hilft Hypnose, die Leistung zu optimieren. Und auch wer sich entspannen möchte, profitiert.