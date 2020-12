Was die Corona-Infektionen betraf, lag der Bezirk Rohrbach vor knapp zwei Wochen an der Weltspitze. Diesen Platz hat man wieder abgetreten, die Folgen sind im Klinikum Rohrbach aber spürbar. Die OÖN baten Primar Kostja Steiner, 40, Leiter des Instituts für Anästhesiologie und Intensivmedizin, zum Corona-Talk: OÖN: Herr Primar, die Situation in Oberösterreichs Spitälern ist sehr angespannt, diese Woche wird der Höhepunkt erwartet. Gibt es bei Ihnen in Rohrbach noch Platz auf der Intensivstation?