Hornissenstich: Schmerzhaft, aber meist ungefährlich

"Ein Hornissenstich ist tödlich", "Sieben Hornissenstiche töten ein Pferd" oder auch "Wespen sind besonders aggressiv und stechwütig" – alles Sätze, die vor allem im Sommer häufig fallen. Doch hinter diesen steckt meist ein Mythos.

Besonders der Irrglaube, Hornissenstiche seien tödlich, hält sich in der Bevölkerung hartnäckig. Doch die Stiche an sich sind nicht gefährlich, ganz im Gegenteil: Das Gift einer Hornisse ist wesentlich harmloser als das von Biene und Wespe.

Vorsicht bei einer Allergie

Trotzdem finden sich in den heimischen Ambulanzen viele Patienten, die genau deshalb die Notaufnahme aufsuchen. Der Stich einer Hornisse ist zwar schmerzhafter als bei Biene und Wespe, aber nur in bestimmten Situationen wirklich gefährlich: und zwar bei Stichen in den Mund- oder Rachenraum, weil die Einstiche anschwellen und der Mensch nicht mehr atmen kann.

Gefährlich ist der Stich natürlich auch, wenn man allergisch gegen das Hornissengift ist. Mit einem "normalen" Hornissen- oder Wespenstich lohne sich ein Ambulanzbesuch nicht, sagt Harald Mayer, Kurienobmann angestellte Ärzte der Ärztekammer für Oberösterreich und Unfallchirurg im Klinikum Schärding, und fügt hinzu: "Stiche von Biene, Wespe und Hornisse sind ganz klar kein Fall für die Notfallambulanzen."

Hausmittel statt Ambulanz

Für Wolfgang Ziegler, Kurienobmann-Stellvertreter der Ärztekammer Oberösterreich für niedergelassene Ärzte, ist so ein Stich ein klassischer Fall für altbewährte Hausmittel: "Die Symptome nach einem Hornissenstich können mit kühlenden Umschlägen selbst behandelt werden." Wüssten Betroffene nicht, was zu tun ist, gebe es die Gesundheitsnummer 1450, unter der geschultes Personal Tipps zur Linderung hat.

Die sichtbaren Symptome von Hornissenstichen, wie juckende Rötungen und Schwellungen, seien in der Regel nach ein paar Tagen wieder verschwunden. Der Stich selbst kann auf Hagelkorngröße anschwellen oder noch größer werden. Meist tritt eine Rötung der Haut rund um die Einstichstelle bis zu einer Fläche von zehn Zentimetern Durchmesser auf. Ein kühlendes Gel mit einem Antihistaminikum kann Beschwerden lindern.

Vorgehen nach dem Stich

Die Einstichstelle sollte desinfiziert und anschließend gekühlt werden. "Klingen die Schwellung und Rötung nicht nach zwei bis drei Tagen ab, sollte man den Hausarzt aufsuchen", rät Ziegler. Bei Bienenstichen müsse zusätzlich der Stachel aus der Wunde entfernt werden.

Anders sieht die Situation natürlich aus, wenn ein Stich in Mund oder Rachenraum erfolgt oder eine Allergie gegeben ist: Dann sind natürlich Rettung und Notarzt unter 144 zu verständigen. Die Einstichstelle im Mund, Rachen oder Hals kann durch das Lutschen eines Eiswürfels gekühlt werden, bis der Notarzt eintrifft. Bei einer Allergie treten innerhalb weniger Minuten Symptome wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Blutdruckabfall, großflächige Hautreaktionen und Atemnot auf. Ist eine Insektengiftallergie bekannt, sollte man stets ein Notfallset bei sich tragen.