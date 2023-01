Hopfen bis Melatonin: Das sind die besten Helferlein für einen guten Schlaf

Wer jede Nacht aufwacht, wird in der Folge von Tagesmüdigkeit geplagt.

Laut der Österreichischen Schlafgesellschaft leiden 30 Prozent der Bevölkerung an Einschlaf- und sogar 51 Prozent an Durchschlafstörungen. Letztere wachen mitten in der Nacht auf und finden keinen Schlaf mehr – die Zahl der Betroffenen steigt jährlich, damit natürlich auch die Probleme, die dadurch entstehen. Unzureichender Schlaf und mangelnde Erholung beeinträchtigen nämlich die körperliche Leistungsfähigkeit wie auch die Psyche zum Teil massiv.