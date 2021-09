"Das sind unvorstellbare Schmerzen – als würde man mit einer Lötlampe zur Haut hinkommen." So schildert ein Betroffener die Auswirkungen von Herpes Zoster. Immerhin jeder dritte Österreicher erkrankt im Lauf seines Lebens an der auch Gürtelrose genannten Erkrankung – auch wenn die Auswirkungen nicht immer so dramatisch sind. 99,5 Prozent der über 50-Jährigen tragen den Varizella-Zoster-Virus in sich.