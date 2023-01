Höheres Risiko für Haarausfall durch Softdrink-Konsum

Das ist meistens erblich bedingt, aber auch Stress oder Mangelerscheinungen können ein Grund sein.

Chinesische Forschende haben einen weiteren möglichen Grund ausgemacht: Haarverlust könnte – wie der "Stern" berichtet – auch mit dem Konsum zuckerhaltiger Getränke zusammenhängen. Das hat eine neue Studie der Tsinghua University in Peking ergeben, die im Fachjournal "Nutrients" erschienen ist. Die Wissenschafter führten eine Online-Umfrage unter 1028 chinesischen Männern durch. Dabei wurden unter anderem Fragen zur Verfassung ihrer Haare und zu diversen Lebensgewohnheiten gestellt.

Junge Männer stark betroffen

Bei der Auswertung zeigte sich ein Zusammenhang zwischen Haarausfall bei Männern und zuckerhaltigen Getränken – also zum Beispiel Cola und Energy-Drinks, aber auch Säfte oder gesüßte Tees. Schon geringe Mengen können demnach einen negativen Effekt haben. Laut der Studie leiden schon Männer, die durchschnittlich nur ein zuckerhaltiges Getränk am Tag konsumieren, 30 Prozent häufiger an Haarverlust.

Besonders stark betroffen waren junge Männer im Alter zwischen 13 und 27 Jahren. Je mehr dieser Getränke getrunken wurden, desto mehr stieg das Risiko des Haarausfalls an. Allerdings sei noch nicht klar belegt, ob tatsächlich ein kausaler Zusammenhang zwischen Softdrinks und Haarausfall besteht.

