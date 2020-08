Dem Flachgauer war eine fortschreitende Herzschwäche attestiert worden, für deren Behandlung die Linzer Experten um Unterstützung gebeten wurden. So wurde er zum ersten Patienten in Österreich, der mit einer neuen Methode erfolgreich behandelt wurde, die Kardiologe OA Derndorfer in den USA gelernt hatte. Schon am Tag nach der Operation konnte der Patient das Krankenhaus wieder verlassen.