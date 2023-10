Höchstwerte bei sexuell übertragbaren Krankheiten in Österreich

Bei sexuell übertragbaren Krankheiten hat es im Jahr 2019 mit 17 Millionen Meldungen einen Negativrekord in Europa gegeben. Von 2010 bis 2019 stiegen die Syphilis-Diagnosen bei 15- bis 49-Jährigen um 87 Prozent an. Zudem wurden fast doppelt so viele HIV-Neuerkrankungen festgestellt wie in den Jahrzehnten davor, mit derzeit rund 1,5 Millionen Betroffenen in Europa.

Auch in Österreich ist dieser Trend zu beobachten. Hierzulande fallen besonders Höchstwerte bei Gonorrhoe und Chlamydien-Infektionen auf, so Georg Stary und Katja Knapp von der Universitätsklinik für Dermatologie der MedUni Wien. Die beiden Mediziner wirken auch an einer Artikelserie zum Thema im Fachjournal "The Lancet Regional Health" mit.

Als Ursachen für diese Entwicklung sehen die Wissenschafter eine Zunahme an Hochrisikoverhalten bei sexuellen Kontakten, die insbesondere ungeschützten Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnerinnen und Partnern umfassen. Da durch die "HIV-Pre-Exposure-Prophylaxe" (das ist ein Medikament, das vor einer Ansteckung mit HIV schützen soll) das HI-Virus und Aids etwas von ihrem Schrecken verloren haben, verzichten viele auch auf Kondome. Und das hat zur Folge, dass sich auch andere Geschlechtskrankheiten wieder zunehmend verbreiten.

