Hirn einschalten beim E-Biken! So vermeiden Sie Stürze

Seit Jahren hält der E-Bike-Boom an, gleichzeitig ist die Zahl der Unfälle stark gestiegen. Dieser negative Trend zeigt sich in den Spitälern. "Die Verletzungen nach E-Bike-Unfällen sind mittlerweile in Bezug auf Häufigkeit und Schwere wesentlich problematischer als Verletzungen nach Motorradunfällen, weil keine Schutzanzüge getragen werden", sagt Johanna Berger, Leiterin der Abteilung für Unfallchirurgie am Salzkammergut Klinikum Bad Ischl.