Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßverschluss – so lauten offizielle Todesursachen, wenn eine kardiovaskuläre Erkrankung vorlag. In Wirklichkeit ist die Erkrankung aber nur eine Folgeerscheinung – und zwar von Diabetes. Jedes Jahr sterben 10.000 Patientinnen und Patienten an den Folgen. Das entspricht jedem achten Todesfall.