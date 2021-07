Hinter Bauch- und Magenschmerzen kann ein ernsthaftes Problem stecken

Manche schieben die Symptome weg und meinen, sich den Magen mit kalten Getränken beleidigt zu haben. Andere hoffen, dass der unbestimmte Schmerz im Bauch von selbst verschwindet.

Susanne Auberger (42), Sozialpädagogin in Ansfelden, tat beides nicht und ging zum Arzt. Der diagnostizierte zwar auch eine Gastritis; vertraute aber auf eine Magnetresonanztomographie (MRT), die Überraschendes zutage brachte: Mitten in der Leber wurde eine bereits faustgroße Geschwulst entdeckt.

Die Biopsie brachte zwar ein kleines Aufatmen. Denn das Gewächs war gutartig – ein sehr seltenes Angiomyolipom. Doch es wächst weiter, drückt auf die Gallengänge und die Versorgung des entgiftenden Organs.

"Obendrein kann es bösartig werden", sagt Primar Stefan Stättner, seit Februar Leiter der Abteilung für Chirurgie des Salzkammergutklinikums der Gesundheitsholding Oberösterreich an den Standorten Vöcklabruck und Gmunden.

Zwar gutartig, aber faustgroß

Susanne Auberger fand Primar Stättner nach einer wahren Odyssee und einem Zeitraum von mehr als einem Jahr. Denn andere Anlaufstellen trauten sich nicht über die Operation. Die Geschwulst war nämlich rund sieben mal sechs Zentimeter groß.

Mit herkömmlichen Methoden der Verödung und Laserbehandlung, wie es bei kleineren Geschwülsten gang und gäbe ist, wäre bei diesem großen Tumor zu viel Lebergewebe zerstört worden.

Es bestand auch die Gefahr, dass dabei die Leber versorgende Blutgefäße beeinträchtigt werden, hieß es andernorts. Damit stand auch die Bedrohung einer Lebertransplantation im Raum.

Doch Primar Stefan Stättner als ausgewiesener Experte in chirurgischer Onkologie von Leber, Gallenwegen und Pankreas hat auch bei diesen seltenen gutartigen Tumoren Erfahrung. Der gebürtige Wiener war zuvor leitender Oberarzt am Uni-Klinikum Innsbruck und dort an der Entwicklung eines Leberzentrums beteiligt.

"Einen Tumor wie bei Susanne Auberger habe ich nicht das erste Mal operiert", sagt Stefan Stättner. Im Oktober 2020 kam die Patientin bei ihm unters Messer. "Er hat mir die Operation so gut erklärt, und für mich war es klar, dass er es kann", sagt Susanne Auberger rückblickend. Bei ihr sei der Tumor "wie eine Nuss in einer Nussschale gewesen", berichtet die Patientin. Primar Stättner habe die Gefäße abgeklemmt und den Tumor herausgeschnitten.

Bereits nach einer Woche daheim

"Ich bin bereits nach einer Woche heimgegangen", sagt die Mutter dreier Kinder. Zwar habe der Krankenstand dann drei Monate gedauert, da der Schnitt groß gewesen sei. Doch dies sei auch ihrem Beruf als Sozialpädagogin geschuldet, bei dem sie viel stehen, gehen und auch Kinder heben müsse. "Jetzt erinnert nur mehr eine Narbe an die Operation", sagt Susanne Auberger.

Pimar Stättner sagt, dass ein derartiger Tumor überall im Körper vorkommen könne. Deshalb dürften Symptome, auch wenn sei noch so banal erscheinen, nicht bagatellisiert werden. Wenn es etwa zu ungewolltem Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit komme, sei dies ein Alarmsignal.

Besonders heimtückisch ist eine schmerzlose Gelbsucht, erkennbar an einer Verfärbung der Augen und der Haut. Denn wenn es schmerzt, sind meist Gallensteine schuld; was in diesem Fall das geringere Übel ist.

Auch unbestimmte Rückenschmerzen müssten genau abgeklärt werden.

Rückenschmerzen nie ignorieren

"Es gibt Patienten, die machen ein Jahr Physiotherapie, aber eigentlich sind die Symptome so nicht zu beheben", sagt Primar Stättner.

Ins Salzkammergut Klinikum kommen immer mehr, die Gewissheit wollen. Patientin Susanne Auberger jedenfalls ist froh, schließlich dort gelandet zu sein. Sport und alles andere seien jetzt wieder möglich.