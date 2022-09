Hilft mir Kurkuma bei Osteoporose?

Kurkuma, die in unseren Breiten auch unter dem Namen Gelbwurz bekannt ist, wird auch in der westlichen Welt als Küchengewürz immer beliebter. Seit dem Altertum wird sie vor allem in Indien und Indonesien häufig auch als Heilmittel eingesetzt und wird sogar schon in den alten Sanskrittexten vor 4000 Jahren als wertvolle Arznei gelobt.