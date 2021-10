Hilfe, mein Kind wird zu dick!

Es ist echt schwer, seinem Liebling Wünsche abzuschlagen, besonders wenn es sich um verführerische Speisen handelt. Was aber nach Liebestat aussieht, entpuppt sich nicht selten als Fehler – und besonders falsche Ernährung in der Kindheit mündet langfristig in Zivilisationskrankheiten, die uns ein Leben lang plagen.