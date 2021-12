Am Morgen bleibt Mama liegen, Laura macht sich das Frühstück selbst und geht in die Schule. Am Nachmittag kauft die 12-Jährige Lebensmittel ein, holt Medikamente aus der Apotheke und begleitet dann ihre Mutter zum Psychiater: Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen übernehmen oft schon früh Aufgaben, für die sie eigentlich zu jung sind – oft mit der Angst im Hinterkopf, sie könnten Mama oder Papa vom Jugendamt "weggenommen werden".