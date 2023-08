Hilfe bei geschwollenen Beinen im Sommer

Besonders in den Sommermonaten leiden viele Menschen an geschwollenen Beinen und Füßen. Dabei sind Frauen häufiger betroffen als Männer. "Bei Hitze kommen Beinschwellungen oft vor, sind aber zumeist harmlos", sagt Martin Windpessl, Oberarzt an der Abteilung für Innere Medizin am Klinikum Wels-Grieskirchen. "Unser Körper versucht, seine Temperatur konstant zu halten. Deshalb gibt er an heißen Tagen Wärme ab.