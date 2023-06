Heute: OÖN-Gesundheitstag für Jung und Alt

10.30 Uhr: Alles gegen Rückenschmerzen

Nummer 1: Kreuzweh führt die Hitparade der Volkskrankheiten ganz deutlich an. Deshalb ist diesem Thema auch der erste Gesundheitstalk des Tages gewidmet. Auf dem Podium: Primar Vinzenz Auersperg, Oberarzt Christoph Hartl, Oberärztin Diana Huber vom Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr,

Johann Plaimer, Uniqa-Vitalcoach, und Gerda Hochrather, FH Gesundheitsberufe OÖ.

Mehr zum Thema Gesundheit Gesundheit "Auweh, mein Kreuz": Experten geben Tipps bei Rückenschmerzen OÖN-Gesundheitstour: Ihre besten Tipps gegen Rückenschmerzen verrieten vier Experten am Mittwoch im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum in Steyr. "Auweh, mein Kreuz": Experten geben Tipps bei Rückenschmerzen

11.15 Uhr: Vergesslich oder schon dement?

Rund 115.000 bis 130.000 Menschen sind in Österreich schätzungsweise von der Diagnose Demenz betroffen – und mit ihnen Angehörige und Freunde. Das unheilbare Vergessen macht vielen Menschen Angst. Nicht jedes Vergessen muss aber gleich ein Anzeichen für Demenz sein. Meist beginnt das Vergessen schleichend. Bei wiederholten geistigen Fehlleistungen sollte man allerdings eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen, vor allem wenn Sprach- oder Orientierungsschwierigkeiten hinzukommen. Auf dem Podium: Primar Peter Dovjak, Salzkammergut Klinikum Gmunden, Klaus Nigl, FH Gesundheitsberufe OÖ, und Margit Wachter, Uniqa-Vitalcoach

Mehr zum Thema Gesundheit Gesundheit Vergesslich oder schon dement? Geistige Gesundheit und wie sie am besten zu bewahren ist, steht bei der OÖN-Gesundheitstour am Mittwoch, 31. Vergesslich oder schon dement?

12 Uhr: Kampf dem Schmerz

Fast zwei Millionen Menschen in Österreich leiden unter chronischen Schmerzen. Betroffene haben oft eine Odyssee von eineinhalb bis zwei Jahren hinter sich, bis sie zu einer aussagekräftigen Diagnose kommen. Einem großen Teil von ihnen könnte durch angemessene medikamentöse oder nichtmedikamentöse Maßnahmen gut geholfen werden. Auf dem Podium: Primaria Silvia Dobler vom Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf

12.45 Uhr: Schlafstörungen ade

30 Prozent der Österreicher leiden an Einschlaf- und sogar 51 Prozent an Durchschlafstörungen. Längerfristig führt Schlafmangel zu einem geschwächten Immunsystem und zu körperlichen Erkrankungen. Auf dem Podium: Andreas Kaindlstorfer, Schlafmediziner und Leiter des Schlaflabors im Kepler-Uniklinikum, und Uniqa-Vitalcoach Birgit Dallinger

Mehr zum Thema Gesundheit Gesundheit Herr Doktor, wie geht guter Schlaf? Bei der Gesundheitstour in Linz beantwortete Experte Andreas Kaindlstorfer alle Fragen. Herr Doktor, wie geht guter Schlaf?

13.30 Uhr: Das Herz – Kraftwerk des Lebens

Das menschliche Herz transportiert ununterbrochen Blut in unseren Kreislauf und versorgt Organe und Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen. Pro Minute wird so einmal die gesamte Blutmenge – beim Erwachsenen fünf bis sechs Liter – durch den Körper befördert. Der Motor unseres Lebens ist aber auch anfällig für allerlei Erkrankungen: Die häufigsten sind die Koronare Herzerkrankung, Herzschwäche und Herzinfarkt. Die klassischen Risikofaktoren: starkes Übergewicht, Diabetes, Stress, Bewegungsmangel, Rauchen und zu hohe Blutdruck- und Cholesterinwerte. Auf dem Podium: Prof. Andreas Zierer, Kepler Universitätsklinikum, Primar Clemens Steinwender, Kepler Universitätsklinikum

Mehr zum Thema Gesundheit Gesundheit Die drei häufigsten Herzleiden Koronare Herzkrankheit, Rhythmusstörungen und Herzklappen-Leiden – und was dagegen hilft. Die drei häufigsten Herzleiden

14.15 Uhr: Übergewicht den Kampf ansagen

3,7 Millionen Österreicher über 15 Jahre sind übergewichtig, rund 15 Prozent davon fettleibig. Laut WHO ist knapp jedes dritte Volksschulkind in Europa betroffen. Auf dem Podium: Primar Martin Barth, Leiter Psychiatrie am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum in Steyr, und Doris Schwendinger, Klinische und Gesundheitspsychologin

Mehr zum Thema Gesundheit Gesundheit Adipositas: Wie man diese Krankheit besiegt Welche Faktoren Übergewicht begünstigen und welche Therapiemöglichkeiten Betroffene haben, erklären der Steyrer Psychiater Martin Barth und die ... Adipositas: Wie man diese Krankheit besiegt

15 Uhr: Bluthochdruck & Cholesterin

Ständig auf 180? In Österreich hat jeder Vierte einen zu hohen Blutdruck – im höheren Alter ist sogar jeder Zweite betroffen. In der Gruppe der Menschen, die älter als 65 Jahre sind, leiden bereits 60 bis 70 Prozent daran. Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck kann – wenn er unbehandelt bleibt – schwere Folgen haben. Ähnliches gilt für den Cholesterinspiegel. Etwas mehr als die Hälfte der Menschen hierzulande hat erhöhte Werte. Nicht weniger gefährlich ist Diabetes, wenn er nicht behandelt wird. Rund 800.000 Österreicher sind betroffen. Auf dem Podium: Primar Norbert Fritsch, Klinikum

Freistadt, Mathias Leitner, Klinikum Rohrbach, Primar Bernhard Mayr, Salzkammergut Klinikum Gmunden

Mehr zum Thema Gesundheit Ständig auf 180? Warum Bluthochdruck so gefährlich ist Wie sieht ein optimaler Blutdruck aus? Und wie merkt man, dass man unter Bluthochdruck leidet? Ständig auf 180? Warum Bluthochdruck so gefährlich ist

15.45 Uhr: Die Schilddrüse, klein und wichtig

Diese lebenswichtige Hormondrüse spielt eine große Rolle für den Stoffwechsel, das Wachstum und die Reifung des Körpers und hilft dabei, zahlreiche Körperfunktionen zu regulieren. Von einer vergrößerten Schilddrüse sind in Österreich rund 25 Prozent der Bevölkerung betroffen. Auf dem Podium: Primar Peter Panholzer, Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck

Mehr zum Thema Gesundheit Gesundheit Engegefühl im Hals: Ist es die Schilddrüse? 25 Prozent der Bevölkerung haben eine vergrößerte Schilddrüse. Vor allem Frauen leiden an einer Unterfunktion Engegefühl im Hals: Ist es die Schilddrüse?

16.15 Uhr: Frauen und Männer sind anders

Gendermedizin: In der Medizin war der männliche Körper lange das Maß aller Dinge. Mit teils fatalen Folgen für die Frauen. Frauen sind 1,5 Mal häufiger von unerwünschten Nebenwirkungen betroffen, und sie sterben häufiger an Herzinfarkten, weil ihre Symptome teilweise anders sind und zu spät erkannt werden. Auf dem Podium: Gendermedizin-Expertin Anna Maria Dieplinger

Mehr zum Thema Gesundheit Gesundheit Gendermedizin: Warum Frauen keine kleinen Männer sind In der Medizin war der männliche Körper lange das Maß aller Dinge. Mit teils fatalen Folgen für die Frauen. Gendermedizin: Warum Frauen keine kleinen Männer sind

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer