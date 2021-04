Heute ab 15 Uhr live: Corona-Sprechstunde bei den OÖNachrichten

Das Coronavirus stellt unser Leben seit mehr als einem Jahr auf den Kopf. Fast täglich gibt es neue Erkenntnisse – aber auch neue Fragen. Auch die zuletzt sehr widersprüchlichen Meldungen rund um das Thema Impfung verunsichern viele Menschen.

Warum führt die britische Mutation des Virus auch bei Jüngeren zu schwereren Erkrankungen? Wann werde ich, 54 Jahre und gesund, endlich geimpft? Diese und andere Leserfragen beantworten Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander, die Leiterin des Krisenstabes Carmen Breitwieser und die Corona-Experten Primar Bernd Lamprecht und Tilman Königswieser, Ärztlicher Leiter des Salzkammergut-Klinikums, heute, 7. April, zwischen 15 und 16.30 Uhr im OÖN-Forum in Linz. "Die Bandbreite dieser Viruserkrankung ist immens, das macht sie auch so besonders und so schwer kontrollierbar. Das reicht von völlig asymptomatischen Verläufen bis hin zum Aufenthalt auf einer Intensivstation oder sogar bis zum Tod", sagt Primar Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Uniklinikum, im OÖN-Interview.

Renommierte Corona-Experten

Der 44-Jährige ist einer der renommiertesten Corona-Ärzte im Land. Man stünde angesichts der aktuellen Entwicklungen täglich vor neuen Überraschungen, sagt auch Carmen Breitwieser. Dies sei vor allem den neuen Virusvarianten geschuldet, erklärt sie im OÖN-Interview. "Die Mutationen stellen uns vor ein Rätsel."

Viele Erkenntnisse, derer sich die Krisenstäbe bereits sicher waren, würden immer wieder über den Haufen geworfen. Dazu zählt die hohe Ansteckungsgefahr, die neuerlich mögliche Infektion von bereits Genesenen und die nun viel jüngeren Patienten mit unvorhersehbaren schweren Verläufen.

Die vier Experten stehen heute, Mittwoch, 7. April, zwischen 15 und 16.30 Uhr Rede und Antwort. Haben auch Sie Fragen? Dann schicken Sie diese gerne vorab oder während der Veranstaltung an corona@nachrichten.at

Livestream: Die Veranstaltung wird live auf nachrichten.at übertragen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.