Herr Lamprecht, wie besorgniserregend ist neue Virus-Variante?

Laufend werden neue Virusvarianten erkannt, zuletzt beispielsweise BA.2.75 und nun eben die zuvor bereits in Indien und den USA beobachtete Variante BJ.1, sagt der Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Universitätsklinikum Linz.

BJ.1 ist eine Weiterentwicklung von der Omikron-Variante BA.2 und zeigt am Spikeprotein zumindest 14 weitere Mutationen. Solche Varianten hätten Bernd Lamprecht zufolge stets das Potenzial leicht übertragbar zu sein beziehungsweise leichter Infektionen auszulösen. "Bislang gibt es aber keinen Beleg dafür, dass diese Variante in einem höheren Maße zu schwerer Erkrankung führt oder den diesbezüglichen Impfschutz in bedenklicher Weise umgehen kann."

Für die erste Herbstwelle, die September/Oktober zu erwarten ist, sei jedenfalls noch mit der Dominanz von BA.5 zu rechnen. "Ob und - wenn ja - welche Variante in den Monaten danach BA.5 ablöst, kann derzeit noch nicht seriös gesagt werden", sagt Bernd Lamprecht.

Wie wird der Corona-Herbst?

Diese und alles weiteren Fragen beantwortet Bernd Lamprecht bei der Gesundheitstour am Donnerstag, 15. September, die von 16 bis 18 Uhr in den Linzer Promenaden Galerien stattfindet. Die weiteren Experten auf dem Podium: Altersmediziner Peter Dovjak, Dermatologe und Allergologe Wolfram Hötzenecker sowie Uniqa-Vitalcoach Barbara Schagerl-Müllner. Der Eintritt ist frei.

An diesem Tag wird in den Räumlichkeiten an der Promenade vom Land Oberösterreich eine Impfstraße von 10 bis 16 Uhr angeboten.