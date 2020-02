Herr Doktor, wir müssen reden! Wie man richtig mit Patienten umgeht

Bischofsvikar Johann Hintermaier wurde vor Jahren von heute auf morgen zum Krebspatienten – und fand sich in einer für ihn sehr ungewohnten Rolle wieder. Hilflosigkeit, Angst und Unsicherheit waren Teil des Krankenhausalltags. Was er am meisten vermisste, waren Gespräche und als Mensch wahrgenommen zu werden. Heute setzt sich der Theologe für einen besseren Umgang mit Betroffenen ein. Die OÖN berichteten darüber, was auf großes Echo stieß.

Am "Runden Tisch" der OÖN diskutierte Hintermaier gestern mit Georgine Gattermayr, Pflegedirektorin im Ordensklinikum Barmherzige Schwestern Linz, Johannes Huber, Ärztlicher Direktor im Krankenhaus Ried, und Sr. Barbara Lehner, Generaloberin der Elisabethinen.

OÖN: Was ist im Umgang mit Patienten am wichtigsten?

Sr. Barbara: Im Vordergrund sollte immer der Mensch mit seiner Krankheit stehen und nicht die Krankheit, die ein Mensch zufällig hat. Außerdem sollte man den Patienten mitbestimmen lassen, muss ihn aber bei seinen Entscheidungen gut unterstützen.

Gattermayr: Der wertfreie Umgang mit den Patienten ist mir wichtig. Da sollte man Zeit investieren. Besser ist auch, sich gleich Zeit zu nehmen, das erspart viel.

Huber: Genau! Einmal g’scheit geredet, spart Zeit. Und diese ist da. Bei den Gesprächen muss man auf jeden Fall auch das Umfeld des Betroffenen mitnehmen.

Hintermaier: In den ersten drei Sekunden, wenn ein Arzt oder eine Schwester ein Krankenzimmer betritt, passiert sehr viel. Hier kann Vertrauen aufgebaut werden. Es geht um Blickkontakt, ein Lächeln, einfach darum, wahrgenommen zu werden.

Johann Hintermaier, Johannes Huber, Georgine Gattermayr, Sr. Barbara Lehner im Gespräch mit den OÖN-Redakteurinnen Barbara Rohrhofer und Claudia Riedler Bild: Alexander Schwarzl

Kann man die richtige Kommunikation – auch die nonverbale – mit den Patienten lernen? Oder muss man das im Gespür haben?

Sr. Barbara: Jene Abteilung, wo das intensiv trainiert wird, ist die Palliativstation. Kommunikation ist aber ein wesentlicher Faktor in allen medizinischen Bereichen. Sie muss trainiert werden.

Huber: Diese Soft Skills (sogenannte weiche Fähigkeiten) gehen aber schnell wieder verloren. Man muss sich also immer wieder darum bemühen und viel üben.

Gattermayr: Im Alltag hat man auch ganz andere Themen im Kopf. Deshalb ist es wichtig, die Kommunikation mit den Patienten zu lernen und zu trainieren.

Wo werden diese Fähigkeiten unterrichtet?

Huber: Das Überbringen schlechter Nachrichten kann man schon auf der Universität lernen. Dieses Fach ist aber nicht verpflichtend.

Gattermayr: Das Training der Soft Skills funktioniert auch nur, wenn man das selbst will.

Hintermaier: Ich finde aber, dass für Ärzte und Pfleger diese Schulung nicht auf Freiwilligkeit basieren sollte.

Wie sagt man einem Patienten am besten, dass er Krebs hat?

Huber: Bei einer guten Prognose tut man sich leichter. In jedem Fall ist es wichtig, die Krankheit gleich beim Namen zu nennen. Danach sieht man, wie der Patient damit zurechtkommt. Für die weitere Vorgehensweise biete ich oft für den nächsten Tag einen Termin an.

Hintermaier: Wie eine derart schlechte Nachricht beim Patienten ankommt, kann man nicht erahnen. Schon das Wort Krebs löst bei jedem etwas anderes aus. Deshalb sind weitere Gespräche enorm wichtig. Nur so kann man von der Emotionsebene auf die Sachebene kommen.

Braucht es einen Leitfaden für gute Gespräche im Spital?

Sr. Barbara: Leitfäden gibt es genug. Man muss aber das System anschauen. Ein Krankenhaus sollte für die Menschen da sein. Heute geht es aber oft um die Fallzahlen, um die Wirtschaftlichkeit und um das umfangreiche Angebot an medizinischen Leistungen.

Huber: Wenn wir aber Patienten als Kunden sehen, liegen wir völlig falsch. Das muss von der Führung des Krankenhauses vorgelebt werden, es geht um den Geist des Hauses.

Gattermayr: Wenn wir uns um das Wohl der Patienten kümmern, müssen diese auch außerhalb des Spitals gut betreut werden. Da dürfen wir sie nicht alleine lassen.